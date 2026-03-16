1–0-seger för Derby County mot Portsmouth – Sammie Szmodics matchhjälte

Derby County vann med 1–0 mot Portsmouth

Sammie Szmodics matchvinnare för Derby County

Andra raka förlusten för Portsmouth

Derby County vann bortamatchen mot Portsmouth i Championship med 1–0. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Sammie Szmodics.

Det här var Derby Countys nionde nolla den här säsongen.

Portsmouth–Derby County – mål för mål

Portsmouth har en oavgjord och fyra förluster och 3–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Derby County har tre vinster och två förluster och 8–7 i målskillnad.

Det här betyder att Portsmouth ligger kvar på 20:e plats i tabellen och Derby County på åttonde plats. Derby County var tolva i tabellen för 17 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 21 mars. Då möter Portsmouth Queens Park Rangers på Loftus Road 16.00. Derby County tar sig an Birmingham hemma 13.30.

Portsmouth–Derby County 0–1 (0–1)

Championship, Fratton Park

Mål: 0–1 (8) Sammie Szmodics.

Varningar, Portsmouth: Conor Chaplin, John Swift. Derby County: Joe Ward, Bobby Clark, Ben Brereton Diaz, Matthew Clarke, Oscar Fraulo, Sammie Szmodics.

