1–0-seger för Espanyol mot Osasuna – Carlos Romero matchhjälte

Espanyol segrade – 1–0 mot Osasuna

Carlos Romero matchvinnare för Espanyol

Espanyols starka defensiv briljerade

Espanyol vann hemmamatchen mot Osasuna i La Liga med 1–0. Carlos Romero gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Mallorca nästa för Espanyol

Det här var Espanyols andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Osasunas andra uddamålsförlust.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Osasuna med 2–0.

Den 17 maj spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa match möter Espanyol Mallorca hemma på måndag 15 september 21.00. Osasuna möter Rayo Vallecano söndag 14 september 18.30 hemma.

Espanyol–Osasuna 1–0 (0–0)

La Liga

Mål: 1–0 (53) Carlos Romero.

Varningar, Espanyol: Javi Puado, Edu Exposito. Osasuna: Lucas Torro, Iker Benito, Victor Munoz.

Nästa match:

Espanyol: Mallorca, hemma, 15 september

Osasuna: Rayo Vallecano, hemma, 14 september