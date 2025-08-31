1–0-seger för Espanyol mot Osasuna – Carlos Romero matchhjälte
- Espanyol segrade – 1–0 mot Osasuna
- Carlos Romero matchvinnare för Espanyol
- Espanyols starka defensiv briljerade
Espanyol vann hemmamatchen mot Osasuna i La Liga med 1–0. Carlos Romero gjorde matchens enda mål i andra halvleken.
Mallorca nästa för Espanyol
Det här var Espanyols andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Osasunas andra uddamålsförlust.
Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Osasuna med 2–0.
Den 17 maj spelar lagen mot varandra på nytt.
I nästa match möter Espanyol Mallorca hemma på måndag 15 september 21.00. Osasuna möter Rayo Vallecano söndag 14 september 18.30 hemma.
Espanyol–Osasuna 1–0 (0–0)
La Liga
Mål: 1–0 (53) Carlos Romero.
Varningar, Espanyol: Javi Puado, Edu Exposito. Osasuna: Lucas Torro, Iker Benito, Victor Munoz.
Nästa match:
Espanyol: Mallorca, hemma, 15 september
Osasuna: Rayo Vallecano, hemma, 14 september
Den här artikeln handlar om: