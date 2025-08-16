1–0-seger för Famalicao mot Tondela – Simon Elisor matchhjälte

Famalicao vann med 1–0 mot Tondela

Simon Elisor avgjorde för Famalicao

Andra raka segern för Famalicao

Famalicao vann bortamatchen mot Tondela i Primeira Liga herr med 1–0. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Simon Elisor.

Det var andra raka för Famalicao, efter 3–0-segern mot Santa Clara i premiären.

Tondela–Famalicao – mål för mål

Den 25 januari möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Famalicao är Gil Vicente. Lagen möts söndag 24 augusti 16.30 på Estádio Municipal 22 de Junho.

Tondela–Famalicao 0–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Estádio João Cardoso

Mål: 0–1 (69) Simon Elisor (Simon Sorriso).

Varningar, Famalicao: Leo Realpe.

Nästa match:

Famalicao: Gil Vicente FC, hemma, 24 augusti