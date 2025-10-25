1–0-seger för Hässleholms IF mot Skövde AIK – Gabriel Johnson matchhjälte

Hässleholms IF-seger med 1–0 mot Skövde AIK

Hässleholms IF:s femte seger på de senaste sex matcherna

Gabriel Johnson avgjorde för Hässleholms IF

Hässleholms IF vann bortamatchen mot Skövde AIK i Ettan södra herr med 1–0. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Gabriel Johnson.

Resultatet betyder också att Hässleholms IF har hållit nollan i fyra matcher i rad.

I och med detta har Hässleholms IF fyra raka segrar i Ettan södra herr.

Rosengård nästa för Hässleholms IF

Skövde AIK har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 1–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Skövde AIK:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Hässleholms IF:s nionde uddamålsseger.

Med två omgångar kvar är Skövde AIK på elfte plats i tabellen medan Hässleholms IF är på fjärde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Hässleholms IF med 3–1.

I nästa match möter Skövde AIK Ljungskile borta och Hässleholms IF möter Rosengård borta. Båda matcherna spelas lördag 1 november 13.00.

Skövde AIK–Hässleholms IF 0–1 (0–0)

Ettan södra herr, Södermalms IP

Mål: 0–1 (72) Gabriel Johnson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Skövde AIK: 1-1-3

Hässleholms IF: 4-0-1

Nästa match:

Skövde AIK: Ljungskile SK, borta, 1 november

Hässleholms IF: FC Rosengård 1917, borta, 1 november