1–0-seger för Hässleholms IF mot Skövde AIK – Gabriel Johnson matchhjälte
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Hässleholms IF-seger med 1–0 mot Skövde AIK
- Hässleholms IF:s femte seger på de senaste sex matcherna
- Gabriel Johnson avgjorde för Hässleholms IF
Hässleholms IF vann bortamatchen mot Skövde AIK i Ettan södra herr med 1–0. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Gabriel Johnson.
Resultatet betyder också att Hässleholms IF har hållit nollan i fyra matcher i rad.
I och med detta har Hässleholms IF fyra raka segrar i Ettan södra herr.
Rosengård nästa för Hässleholms IF
Skövde AIK har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 1–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Skövde AIK:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Hässleholms IF:s nionde uddamålsseger.
Med två omgångar kvar är Skövde AIK på elfte plats i tabellen medan Hässleholms IF är på fjärde plats.
Lagens första möte för säsongen vann Hässleholms IF med 3–1.
I nästa match möter Skövde AIK Ljungskile borta och Hässleholms IF möter Rosengård borta. Båda matcherna spelas lördag 1 november 13.00.
Skövde AIK–Hässleholms IF 0–1 (0–0)
Ettan södra herr, Södermalms IP
Mål: 0–1 (72) Gabriel Johnson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Skövde AIK: 1-1-3
Hässleholms IF: 4-0-1
Nästa match:
Skövde AIK: Ljungskile SK, borta, 1 november
Hässleholms IF: FC Rosengård 1917, borta, 1 november
Den här artikeln handlar om: