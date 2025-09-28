1–0-seger för HBK mot Hammarby – Villiam Granath matchhjälte

Seger för HBK med 1–0 mot Hammarby

Villiam Granath matchvinnare för HBK

Andra raka segern för HBK

HBK vann hemmamatchen mot Hammarby i Allsvenskan med 1–0. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Villiam Granath.

HBK–Hammarby – mål för mål

HBK har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Hammarby har två vinster, en oavgjord och två förluster och 12–7 i målskillnad. Det här var HBK:s sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Hammarbys fjärde uddamålsförlust.

Lagens första möte för säsongen vann Hammarby IF med 2–0.

I nästa match möter HBK Öster borta på lördag 4 oktober 15.00. Hammarby möter IFK Göteborg söndag 5 oktober 14.00 borta.

HBK–Hammarby 1–0 (0–0)

Allsvenskan, Örjans Vall

Mål: 1–0 (54) Villiam Granath.

Varningar, HBK: Joel Allansson, Filip Schyberg, Rami Kaib, Rocco Ascone. Hammarby: Nikola Vasic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

HBK: 3-1-1

Hammarby: 2-1-2

Nästa match:

HBK: Östers IF, borta, 4 oktober

Hammarby: IFK Göteborg, borta, 5 oktober