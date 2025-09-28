1–0-seger för HBK mot Hammarby – Villiam Granath matchhjälte
HBK vann hemmamatchen mot Hammarby i Allsvenskan med 1–0. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Villiam Granath.
HBK–Hammarby – mål för mål
HBK har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Hammarby har två vinster, en oavgjord och två förluster och 12–7 i målskillnad. Det här var HBK:s sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Hammarbys fjärde uddamålsförlust.
Lagens första möte för säsongen vann Hammarby IF med 2–0.
I nästa match möter HBK Öster borta på lördag 4 oktober 15.00. Hammarby möter IFK Göteborg söndag 5 oktober 14.00 borta.
HBK–Hammarby 1–0 (0–0)
Allsvenskan, Örjans Vall
Mål: 1–0 (54) Villiam Granath.
Varningar, HBK: Joel Allansson, Filip Schyberg, Rami Kaib, Rocco Ascone. Hammarby: Nikola Vasic.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
HBK: 3-1-1
Hammarby: 2-1-2
Nästa match:
HBK: Östers IF, borta, 4 oktober
Hammarby: IFK Göteborg, borta, 5 oktober
