1–0-seger för Hertzöga mot Segeltorp Fotboll – Rebecca Johnsson matchhjälte

Hertzöga vann med 1–0 mot Segeltorp Fotboll

Hertzögas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Femte raka nederlaget för Segeltorp Fotboll

Hertzöga vann hemmamatchen mot Segeltorp Fotboll i division 1 mellersta dam med 1–0.

– En relativ jämn första halvlek där inget av lagen lyckats kontrollera matchen. Vi var starka i uppbyggnaden av spelet men hade svårt att låsa fast bollen offensivt. I andra lyckas vi bättre med det och vi har längre anfall samt att vi kommer in bakom deras backlinje. Målet är ett vackert fotbollsmål där Lovisa Ortfeldt tar in bollen i straffområdet och passar hårt mot bakre stolpen där Rebecca Johnsson dyker upp och trycker in bollen, kommenterade Hertzögas tränare Mikael Lönn.

Hertzöga har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Segern var Hertzögas fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Enskede nästa för Hertzöga

Det här var Hertzögas femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Segeltorp Fotbolls sjätte uddamålsförlust.

Det här betyder att Hertzöga ligger på åttonde plats i tabellen, och Segeltorp Fotboll är på tolfte plats.

Lördag 16 augusti spelar Hertzöga borta mot Enskede 14.00 och Segeltorp Fotboll mot Boo hemma 13.00 på Segeltorps IP.