1–0-seger för Lille mot Marseille – Ethan Mbappe matchhjälte
Lille vann hemmamatchen mot Marseille i Ligue 1 herr med 1–0. Ethan Mbappe gjorde matchens enda mål i första halvleken.
Lille höll nu nollan för femte gången den här säsongen.
Segern var Lilles fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.
Auxerre nästa för Lille
Det här var Lilles femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Marseilles fjärde uddamålsförlust.
Det här betyder att Lille är kvar på fjärde plats och Marseille stannar på tredje plats, i serien.
Lagen möts igen 22 mars på Orange Velodrome.
Söndag 14 december spelar Lille borta mot Auxerre 17.15 och Marseille mot Monaco hemma 20.45 på Orange Velodrome.
Lille–Marseille 1–0 (1–0)
Ligue 1 herr, Stade Pierre Mauroy
Mål: 1–0 (10) Ethan Mbappe.
Varningar, Lille: Berke Ozer. Marseille: Arthur Vermeeren.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lille: 4-0-1
Marseille: 3-1-1
Nästa match:
Lille: Auxerre, borta, 14 december
Marseille: AS Monaco, hemma, 14 december
