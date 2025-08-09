Prenumerera

1–0-seger för Middlesbrough mot Swansea City – Dael Fry matchhjälte

    • Middlesbrough vann med 1–0 mot Swansea City

    • Dael Fry matchvinnare för Middlesbrough

    • Middlesbroughs starka defensiv briljerade

    Middlesbrough vann hemmamatchen mot Swansea City i Championship med 1–0. Dael Fry gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

    Millwall nästa för Middlesbrough

    Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Swansea City med 1–0.

    Lagen ställs mot varandra på nytt den 6 april.

    På lördag 16 augusti 16.00 spelar Middlesbrough borta mot Millwall, och Swansea City hemma mot Sheffield United.

    Middlesbrough–Swansea City 1–0 (0–0)

    Championship, Riverside

    Mål: 1–0 (51) Dael Fry.

    Varningar, Middlesbrough: Sam Silvera, Luke Ayling. Swansea City: Jay Fulton, Goncalo Franco, Ethan Galbraith, Cameron Burgess, Liam Cullen.

    Nästa match:

    Middlesbrough: Millwall FC, borta, 16 augusti

    Swansea City: Sheffield United, hemma, 16 augusti

