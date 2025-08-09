1–0-seger för Middlesbrough mot Swansea City – Dael Fry matchhjälte
- Middlesbrough vann med 1–0 mot Swansea City
- Dael Fry matchvinnare för Middlesbrough
- Middlesbroughs starka defensiv briljerade
Middlesbrough vann hemmamatchen mot Swansea City i Championship med 1–0. Dael Fry gjorde matchens enda mål i andra halvleken.
Millwall nästa för Middlesbrough
Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Swansea City med 1–0.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 6 april.
På lördag 16 augusti 16.00 spelar Middlesbrough borta mot Millwall, och Swansea City hemma mot Sheffield United.
Middlesbrough–Swansea City 1–0 (0–0)
Championship, Riverside
Mål: 1–0 (51) Dael Fry.
Varningar, Middlesbrough: Sam Silvera, Luke Ayling. Swansea City: Jay Fulton, Goncalo Franco, Ethan Galbraith, Cameron Burgess, Liam Cullen.
Nästa match:
Middlesbrough: Millwall FC, borta, 16 augusti
Swansea City: Sheffield United, hemma, 16 augusti
