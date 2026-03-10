1–0-seger för Millwall mot Derby County – Josh Coburn matchhjälte

Seger för Millwall med 1–0 mot Derby County

Millwalls sjätte seger på de senaste sju matcherna

Josh Coburn matchvinnare för Millwall

Millwall vann hemmamatchen mot Derby County i Championship med 1–0. Matchens enda mål stod Josh Coburn för i första halvleken.

Det här var 15:e gången den här säsongen som Millwalls målvakter höll nollan.

Därmed har Millwall vunnit fyra matcher i rad i Championship.

Millwall–Derby County – mål för mål

Millwall har fyra segrar och en förlust och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Derby County har två vinster och tre förluster och 7–9 i målskillnad.

Millwall tar sig an Blackburn i nästa match hemma lördag 14 mars 16.00. Derby County möter Portsmouth borta måndag 16 mars 21.00.

Millwall–Derby County 1–0 (1–0)

Championship, The Den

Mål: 1–0 (43) Josh Coburn (Tristan Crama).

Varningar, Derby County: Carlton Morris, Bobby Clark, Dion Sanderson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Millwall: 4-0-1

Derby County: 2-0-3

Nästa match:

Millwall: Blackburn Rovers FC, hemma, 14 mars 16.00

Derby County: Portsmouth FC, borta, 16 mars 21.00