1–0-seger för Millwall mot Derby County – Josh Coburn matchhjälte
- Seger för Millwall med 1–0 mot Derby County
- Millwalls sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Josh Coburn matchvinnare för Millwall
Millwall vann hemmamatchen mot Derby County i Championship med 1–0. Matchens enda mål stod Josh Coburn för i första halvleken.
Det här var 15:e gången den här säsongen som Millwalls målvakter höll nollan.
Därmed har Millwall vunnit fyra matcher i rad i Championship.
Millwall–Derby County – mål för mål
Millwall har fyra segrar och en förlust och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Derby County har två vinster och tre förluster och 7–9 i målskillnad.
Millwall tar sig an Blackburn i nästa match hemma lördag 14 mars 16.00. Derby County möter Portsmouth borta måndag 16 mars 21.00.
Millwall–Derby County 1–0 (1–0)
Championship, The Den
Mål: 1–0 (43) Josh Coburn (Tristan Crama).
Varningar, Derby County: Carlton Morris, Bobby Clark, Dion Sanderson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Millwall: 4-0-1
Derby County: 2-0-3
Nästa match:
Millwall: Blackburn Rovers FC, hemma, 14 mars 16.00
Derby County: Portsmouth FC, borta, 16 mars 21.00
