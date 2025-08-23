1–0-seger för Millwall mot Sheffield United – Luke Cundle matchhjälte

Seger för Millwall med 1–0 mot Sheffield United

Luke Cundle matchvinnare för Millwall

Tredje raka nederlaget för Sheffield United

Millwall vann bortamatchen mot Sheffield United i Championship med 1–0. Luke Cundle gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Wrexham nästa för Millwall

Det här var Sheffield Uniteds andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Millwalls andra uddamålsseger.

För Sheffield United gör resultatet att laget nu ligger på 24:e och sista plats i tabellen, medan Millwall är på åttonde plats.

Den 31 januari tar lagen sig an varandra igen.

Lördag 30 augusti möter Sheffield United Middlesbrough borta 13.30 och Millwall möter Wrexham hemma 16.00.

Sheffield United–Millwall 0–1 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (38) Luke Cundle.

Varningar, Sheffield United: Sydie Peck, Gustavo Hamer, Tyrese Campbell, Louie Barry. Millwall: Camiel Neghli, Massimo Luongo.

Nästa match:

Sheffield United: Middlesbrough FC, borta, 30 augusti

Millwall: Wrexham AFC, hemma, 30 augusti