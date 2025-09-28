1–0-seger för Mjällby mot Brommapojkarna – Herman Johansson matchhjälte

Mjällby segrade – 1–0 mot Brommapojkarna

Mjällbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Herman Johansson avgjorde för Mjällby

Mjällby vann bortamatchen mot Brommapojkarna i Allsvenskan med 1–0. Matchens enda mål stod Herman Johansson för i andra halvleken.

Det betyder att Mjällby gick obesegrade från planen för 17:e matchen i följd.

Därmed har Mjällby vunnit sex matcher i rad på bortaplan.

Brommapojkarna–Mjällby – mål för mål

Det här var Brommapojkarnas tionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Mjällbys nionde uddamålsseger.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mjällby AIF med 1–0.

Brommapojkarna tar sig an Häcken i nästa match hemma söndag 5 oktober 16.30. Mjällby möter Elfsborg hemma lördag 4 oktober 15.00.

Brommapojkarna–Mjällby 0–1 (0–0)

Allsvenskan, Grimsta IP

Mål: 0–1 (74) Herman Johansson.

Varningar, Brommapojkarna: Issiaga Camara.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brommapojkarna: 2-0-3

Mjällby: 4-1-0

Nästa match:

Brommapojkarna: BK Häcken, hemma, 5 oktober

Mjällby: IF Elfsborg, hemma, 4 oktober