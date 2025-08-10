1–0-seger för Nordic United FC mot Assyriska – Shergo Shhab matchhjälte
Nordic United FC vann hemmamatchen mot Assyriska i Ettan norra herr med 1–0. Shergo Shhab gjorde matchens enda mål i andra halvleken.
Team TG nästa för Nordic United FC
Båda lagen har nu två segrar, två oavgjorda och en förlust på de senaste fem matcherna, Nordic United FC med 7–7 och Assyriska med 6–2 i målskillnad. Det här var Nordic United FC:s femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Assyriskas fjärde uddamålsförlust.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Nordic United FC på femte plats och Assyriska på åttonde plats.
När lagen senast möttes vann Assyriska FF med 2–1.
I nästa match möter Nordic United FC Team TG borta på söndag 17 augusti 16.00. Assyriska möter AFC Eskilstuna lördag 16 augusti 16.00 borta.
Nordic United FC–Assyriska 1–0 (0–0)
Ettan norra herr, Södertälje Fotbollsarena
Mål: 1–0 (52) Shergo Shhab.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Nordic United FC: 2-2-1
Assyriska: 2-2-1
Nästa match:
Nordic United FC: Team TG FF, borta, 17 augusti
Assyriska: AFC Eskilstuna, borta, 16 augusti
