1–0-seger för Portsmouth mot Oxford United – Adrian Segecic matchhjälte

    • Portsmouth segrade – 1–0 mot Oxford United

    • Adrian Segecic matchvinnare för Portsmouth

    • Portsmouths starka defensiv briljerade

    Portsmouth vann bortamatchen mot Oxford United i Championship med 1–0. Adrian Segecic gjorde matchens enda mål i första halvleken.

    Oxford United–Portsmouth – mål för mål

    Portsmouth tog hem lagens senaste möte med 2–0 på Kassam Stadium.

    Den 6 april tar lagen sig an varandra igen, då på Fratton Park.

    Söndag 17 augusti 16.00 spelar Oxford United borta mot Hull. Portsmouth möter Norwich City hemma på Fratton Park lördag 16 augusti 13.30.

    Oxford United–Portsmouth 0–1 (0–1)

    Championship, Kassam Stadium

    Mål: 0–1 (38) Adrian Segecic.

    Varningar, Oxford United: Tyler Goodrham. Portsmouth: Connor Ogilvie, John Swift.

    Nästa match:

    Oxford United: Hull City AFC, borta, 17 augusti

    Portsmouth: Norwich City FC, hemma, 16 augusti

