Portsmouth segrade – 1–0 mot Oxford United

Adrian Segecic matchvinnare för Portsmouth

Portsmouths starka defensiv briljerade

Portsmouth vann bortamatchen mot Oxford United i Championship med 1–0. Adrian Segecic gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Oxford United–Portsmouth – mål för mål

Portsmouth tog hem lagens senaste möte med 2–0 på Kassam Stadium.

Den 6 april tar lagen sig an varandra igen, då på Fratton Park.

Söndag 17 augusti 16.00 spelar Oxford United borta mot Hull. Portsmouth möter Norwich City hemma på Fratton Park lördag 16 augusti 13.30.

Oxford United–Portsmouth 0–1 (0–1)

Championship, Kassam Stadium

Mål: 0–1 (38) Adrian Segecic.

Varningar, Oxford United: Tyler Goodrham. Portsmouth: Connor Ogilvie, John Swift.

Nästa match:

Oxford United: Hull City AFC, borta, 17 augusti

Portsmouth: Norwich City FC, hemma, 16 augusti