Lahdo utvisad i derbyt – missar europaspel

Brøndby tog emot FC Köpenhamn i ett stekhett derby.

Då blev Mayckel Lahdo utvisad för hemmalaget.

– Det får helt enkelt inte hända i en match av den här digniteten, skriver Tipsbladet.

Den danska ligans sista europaplats skulle göras upp mellan stadsrivalerna Brøndby och FC Köpenhamn, i en direkt avgörande utslagsmatch.

Sammanlagt tre svenskar fanns med på planen. En av de fick en allt annat än trevlig kväll.

I den 67:e minuten blev Mayckel Lahdo utvisad för Brøndby. Detta efter en grov stämpling på Thomas Delaney i FC Köpenhamn.

– Även om det inte var avsiktligt så får det helt enkelt inte hända i en match av den här digniteten, skriver Tispbladet som även ger Lahdos 2/6 i betyg.

Matchen slutade 1–1 efter 90 minuter och gick därmed till förläningen. Där gjorde tysken Youssoufa Moukoko två mål och säkrade därmed en plats i kvalet till Conference League för FC Köpenhamn.

Mayckel Lahdo är utland till Brøndby från AZ Alkmaar. Den danska klubbens tränare Steve Cooper har däremot öppnar för att behålla svensken.