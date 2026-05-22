Lahdo utvisad i derbyt – missar europaspel
Brøndby tog emot FC Köpenhamn i ett stekhett derby.
Då blev Mayckel Lahdo utvisad för hemmalaget.
– Det får helt enkelt inte hända i en match av den här digniteten, skriver Tipsbladet.
Den danska ligans sista europaplats skulle göras upp mellan stadsrivalerna Brøndby och FC Köpenhamn, i en direkt avgörande utslagsmatch.
Sammanlagt tre svenskar fanns med på planen. En av de fick en allt annat än trevlig kväll.
I den 67:e minuten blev Mayckel Lahdo utvisad för Brøndby. Detta efter en grov stämpling på Thomas Delaney i FC Köpenhamn.
– Även om det inte var avsiktligt så får det helt enkelt inte hända i en match av den här digniteten, skriver Tispbladet som även ger Lahdos 2/6 i betyg.
Matchen slutade 1–1 efter 90 minuter och gick därmed till förläningen. Där gjorde tysken Youssoufa Moukoko två mål och säkrade därmed en plats i kvalet till Conference League för FC Köpenhamn.
Mayckel Lahdo är utland till Brøndby från AZ Alkmaar. Den danska klubbens tränare Steve Cooper har däremot öppnar för att behålla svensken.
