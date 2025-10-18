1–0-seger för Stoke City mot Wrexham – Sorba Thomas matchhjälte
Stoke City vann hemmamatchen mot Wrexham i Championship med 1–0. Matchens enda mål stod Sorba Thomas för i första halvleken.
Millwall nästa för Stoke City
Båda lagen har nu en seger, tre oavgjorda och en förlust på de senaste fem matcherna, Stoke City med 3–3 och Wrexham med 6–6 i målskillnad. Det här var Stoke Citys tredje uddamålsseger den här säsongen.
Den 18 april tar lagen sig an varandra igen, då på Racecourse Ground.
Nästa motstånd för Stoke City är Millwall. Lagen möts tisdag 21 oktober 20.45.
Stoke City–Wrexham 1–0 (1–0)
Championship
Mål: 1–0 (36) Sorba Thomas.
Varningar, Stoke City: Lamine Cisse.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Stoke City: 1-3-1
Wrexham: 1-3-1
Nästa match:
Stoke City: Millwall FC, borta, 21 oktober
