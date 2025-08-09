1–0-seger för Zenith mot Qviding – Sara Baldebo matchhjälte

Zenith vann med 1–0 mot Qviding

Zeniths fjärde seger på de senaste fem matcherna

Fjärde raka segern för Zenith

Zenith vann hemmamatchen mot Qviding i division 1 södra dam med 1–0.

Qvidings tränare Joakim Carlsson om matchen:

– Vi gör en första halvlek som inte är så bra. Vi är för passiva i vårt presspel och passningarna sitter inte, bättre i andra halvlek då flyttar vi fram våra positioner, men det räcker inte.

Det här innebär att Zenith nu har fyra segrar i följd i division 1 södra dam.

Zenith–Qviding – mål för mål

Zenith har fyra segrar och en förlust och 9–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Qviding har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–12 i målskillnad. Det här var Zeniths fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Qvidings andra uddamålsförlust.

För Zenith gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen, medan Qviding är på elfte plats.

Nästa motstånd för Zenith är Vellinge. Lagen möts lördag 16 augusti 13.00 på Vellinge IP. Qviding tar sig an Rosengård hemma söndag 17 augusti 13.00.