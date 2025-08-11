1–1 i toppmötet mellan Hammarby TFF och FC Stockholm Internazionale

Oavgjort mellan Hammarby TFF och FC Stockholm Internazionale

Elton Hedström kvitterade i 62:a minuten

Hammarby TFF nu första, FC Stockholm Internazionale på tredje plats

Lagen delade på poängen i den heta toppmatchen i Ettan norra herr mellan Hammarby TFF och gästande FC Stockholm Internazionale. Måndagens match slutade 1–1 (0–1).

FC Stockholm Internazionales ledare Anton Solem tyckte så här om matchen:

– Det var en jämn och intensiv match, precis som vi förväntade oss i ett toppmöte. Båda lagen hade sina perioder och vi visste att det skulle krävas hårt arbete hela vägen. Vi skapade lägen för att avgöra, men samtidigt försvarade vi oss bra mot ett skickligt HTFF. Vi tar med oss poängen och nu handlar det om att bygga vidare på den här prestationen.

Det innebär nionde matchen i rad utan förlust för FC Stockholm Internazionale.

Hammarby TFF–FC Stockholm Internazionale – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till FC Stockholm Internazionale tog ledningen i 33:e minuten, genom David Fällman. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Elton Hedström och kvitterade för Hammarby TFF. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Hammarby TFF har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan FC Stockholm Internazionale har en vinst och fyra oavgjorda och 5–3 i målskillnad. Det här var Hammarby TFF:s fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Hammarby TFF leder serien, och FC Stockholm Internazionale är på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hammarby Talang FF med 3–2.

Hammarby TFF möter Örebro Syrianska i nästa match borta lördag 16 augusti 13.00. FC Stockholm Internazionale möter samma dag Karlberg hemma.

Hammarby TFF–FC Stockholm Internazionale 1–1 (0–1)

Ettan norra herr, Hammarby IP

Mål: 0–1 (33) David Fällman, 1–1 (62) Elton Hedström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby TFF: 2-2-1

FC Stockholm Internazionale: 1-4-0

Nästa match:

Hammarby TFF: Örebro Syrianska IF, borta, 16 augusti

FC Stockholm Internazionale: Karlbergs BK, hemma, 16 augusti