Roony Bardghji bryter tystnaden: ”Det är nonsens”

Roony Bardghji saknades när Graham Potter presenterade Sveriges VM-trupp.

Nu kommenterar 20-åringen petningen för första gången – och tillbakavisar uppgifterna om en konflikt med förbundskaptenen.

– Dessa rykten är nonsens, skriver han till Expressen.

När Graham Potter presenterade Sveriges VM-trupp förra veckan var ett namn särskilt uppmärksammat i frånvarolistan: Barcelonas Roony Bardghji.

20-åringen har varit tyst sedan beskedet kom – fram tills nu.

I ett skriftligt uttalande till Expressen kommenterar Bardghji för första gången att han inte blev uttagen till mästerskapet.

– Jag valde att inte ge några kommentarer kring att jag inte blev uttagen till VM, eftersom det helt enkelt var Graham Potters beslut. Jag har alltid respekterat mina tränares beslut, oavsett om jag hållit med dem eller inte, skriver Bardghji till Expressen och tillägger:

– Jag har en bra och öppen relation med Graham.

Efter petningen uppgav Sportbladet att beslutet i första hand ska ha kopplats till en incident under en middag efter att Sverige säkrat VM-platsen. Enligt uppgifterna ska Bardghji ha uttryckt missnöje över att inte ha fått spela i det avgörande playoff-mötet.



– Jag kände att jag behövde uttala mig eftersom ryktena som spreds i en artikel var helt grundlösa. Dessa rykten är nonsens. Jag var väldigt glad och stolt över att vi kvalificerade oss till VM. Även om jag inte var involverad på planen är jag fortfarande en del av laget, avslutar han till Expressen.