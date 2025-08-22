1–1 mellan Örby och Qviding i division 1 södra dam

Oavgjort mellan Örby och Qviding

Örby nu 14:e, Qviding på elfte plats

Värnamo blir nästa motstånd för Örby

Örby och Qviding delade på poängen i mötet på Örby IP i division 1 södra dam. Matchen slutade 1–1 (1–1).

– Om i de sista två matcher kändes de båda oavgjorda matcher att vi var nöjda med att spela lika, idag känns det som två tappade poäng. Första halvlek idag är utan tvekan den bästa halvlek/prestation i år. Vi har allt, men tyvärr sätter vi inte de chanser som vi skapar. Vi borde avgjort matchen i den dominanta första halvleken och bara spela på resultat i andra. Även om vi är missnöjda med resultaten, men den fotbollen som tjejer bjöd på bäddar gott för framtiden. Mvh Gytis, kommenterade Örbys tränare Gytis Gelgota.

Qvidings tränare Joakim Carlsson:

– Vi är väldigt glada för poängen, i första halvlek var det Örby som var det bättre laget. Även om vi tog ledningen med 0–1 så har vi flyt att det bara står 1–1 i paus. Efter vilan så höjde vi oss och det var lite jämnare i spelet. De var det bättre laget i 90 minuter, jag nöjd med en poäng men inte med vår prestation.

Örby–Qviding – mål för mål

Ronja Cisterna gjorde Örbys mål, medan Hedvig Pettersson stod för gästernas målgörande.

Det här var Örbys sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Örby är kvar på 14:e och sista plats, och Qviding stannar på elfte plats, i tabellen.

Örby möter Värnamo i nästa match borta lördag 30 augusti 13.00. Qviding möter samma dag Göteborg hemma.