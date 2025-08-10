1–1 när IFK Östersund och FC Djursholm delade på poängen

Oavgjort mellan IFK Östersund och FC Djursholm

IFK Östersund nu sjätte, FC Djursholm på nionde plats

Heffnersklubban nästa motstånd för IFK Östersund

Det blev en poäng var när IFK Östersund och FC Djursholm spelade oavgjort i mötet i division 1 norra dam på Jämtkraft Arena på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

– Idag var det många trötta ben efter onsdagens match mot elitettan laget Team TG. Vi var inte riktigt på tårna i första men det blev bättre i början av andra halvlek. Vi tar ledningen och den brukar vi hålla hela vägen ut, men idag blev det tyvärr inte så. Nu tar vi någon extra dag ledigt och laddar för en tuff bortamatch mot Heffners nästa helg, kommenterade IFK Östersunds huvudtränare Patrick Davis efter matchen.

IFK Östersund–FC Djursholm – mål för mål

Denise Jensen gjorde IFK Östersunds mål, medan Line Wessman stod för gästernas målgörande.

Det här var IFK Östersunds tredje oavgjorda match den här säsongen.

IFK Östersund ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen, medan FC Djursholm är på nionde plats.

På lördag 16 augusti 13.00 spelar IFK Östersund borta mot Heffnersklubban, och FC Djursholm hemma mot Gefle.