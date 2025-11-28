2–0 för Como – elfte matchen i rad utan förlust

Como segrade – 2–0 mot Sassuolo

Anastasios Douvikas matchvinnare för Como

Andra raka segern för Como

Det blev 2–0 (1–0) mellan Como och gästande Sassuolo när lagen möttes på fredagen. Det innebär elfte matchen i rad utan förlust för Como i Serie A.

Como höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Como–Sassuolo – mål för mål

Anastasios Douvikas öppnade målskyttet redan i 14:e minuten och gav Como ledningen.

Direkt efter pausen ökade Alberto Moreno Comos ledning. 2–0-målet blev matchens sista.

Resultatet innebär att Como ligger kvar på sjätte plats och Sassuolo på nionde plats i tabellen. Noteras kan att Sassuolo sedan den 8 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Como 1907 med 3–0.

Nästa motstånd för Como är Inter. Lagen möts lördag 6 december 18.00.

Como–Sassuolo 2–0 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (14) Anastasios Douvikas, 2–0 (53) Alberto Moreno.

Varningar, Como: Maxence Caqueret, Jacobo Ramon. Sassuolo: Ismael Kone.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Como: 3-2-0

Sassuolo: 2-1-2

Nästa match:

Como: Inter, borta, 6 december