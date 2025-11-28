2–0 för Como – elfte matchen i rad utan förlust
- Como segrade – 2–0 mot Sassuolo
- Anastasios Douvikas matchvinnare för Como
- Andra raka segern för Como
Det blev 2–0 (1–0) mellan Como och gästande Sassuolo när lagen möttes på fredagen. Det innebär elfte matchen i rad utan förlust för Como i Serie A.
Como höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.
Como–Sassuolo – mål för mål
Anastasios Douvikas öppnade målskyttet redan i 14:e minuten och gav Como ledningen.
Direkt efter pausen ökade Alberto Moreno Comos ledning. 2–0-målet blev matchens sista.
Resultatet innebär att Como ligger kvar på sjätte plats och Sassuolo på nionde plats i tabellen. Noteras kan att Sassuolo sedan den 8 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.
Säsongens första möte lagen emellan vann Como 1907 med 3–0.
Nästa motstånd för Como är Inter. Lagen möts lördag 6 december 18.00.
Como–Sassuolo 2–0 (1–0)
Serie A
Mål: 1–0 (14) Anastasios Douvikas, 2–0 (53) Alberto Moreno.
Varningar, Como: Maxence Caqueret, Jacobo Ramon. Sassuolo: Ismael Kone.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Como: 3-2-0
Sassuolo: 2-1-2
Nästa match:
Como: Inter, borta, 6 december
