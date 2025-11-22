3–0 för Bologna – nionde matchen i rad utan förlust

Bologna segrade – 3–0 mot Udinese

Tredje raka segern för Bologna

Det blev 0–3 (0–0) mellan Udinese och gästande Bologna när lagen möttes på lördagen. Det innebär nionde matchen i rad utan förlust för Bologna i Serie A.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Bolognas målvakter höll nollan.

Tommaso Pobega med två mål för Bologna

Efter en mållös första halvlek gjorde Tommaso Pobega 1–0 till gästande Bologna i den 54:e minuten på pass av Riccardo Orsolini.

Tommaso Pobega slog till återigen med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Bologna.

I 90:e minuten gjorde Federico Bernardeschi också 0–3.

För Bologna gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Udinese är på tionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Bologna som så sent som den 1 november låg på sjunde plats.

Den 22 februari spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa omgång har Udinese Parma borta, lördag 29 november 15.00. Bologna spelar hemma mot Cremonese måndag 1 december 20.45.

Udinese–Bologna 0–3 (0–0)

Serie A

Mål: 0–1 (54) Tommaso Pobega (Riccardo Orsolini), 0–2 (59) Tommaso Pobega, 0–3 (90) Federico Bernardeschi.

Varningar, Bologna: Lorenzo De Silvestri.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Udinese: 2-0-3

Bologna: 3-2-0

Nästa match:

Udinese: Parma, borta, 29 november

Bologna: Cremonese, hemma, 1 december