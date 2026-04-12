3–0 för Manchester City – nionde matchen i rad utan förlust

Manchester City vann med 3–0 mot Chelsea

Nico O’Reilly matchvinnare för Manchester City

Tredje raka förlusten för Chelsea

Det blev 0–3 (0–0) mellan Chelsea och gästande Manchester City när lagen möttes på Stamford Bridge på söndagen. Det innebär nionde matchen i rad utan förlust för Manchester City i Premier League.

Det här var Manchester Citys 13:e nolla den här säsongen.

Chelsea–Manchester City – mål för mål

Första halvlek blev mållös men efter pausen slog Nico O’Reilly till och gav Manchester City ledningen. Marc Guehi fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Rayan Cherki och ökade ledningen för Manchester City. I 68:e minuten gjorde Jeremy Doku också 0–3.

Resultatet innebär att Chelsea ligger kvar på sjätte plats och Manchester City på andra plats i tabellen.

I nästa match möter Chelsea Manchester United hemma på lördag 18 april 21.00. Manchester City möter Arsenal söndag 19 april 17.30 hemma.

Chelsea–Manchester City 0–3 (0–0)

Premier League, Stamford Bridge

Mål: 0–1 (51) Nico O’Reilly, 0–2 (57) Marc Guehi (Rayan Cherki), 0–3 (68) Jeremy Doku.

Varningar, Chelsea: Marc Cucurella, Estevao, Dario Essugo. Manchester City: Antoine Semenyo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Chelsea: 1-0-4

Manchester City: 3-2-0

Nästa match:

Chelsea: Manchester United, hemma, 18 april 21.00

Manchester City: Arsenal FC, hemma, 19 april 17.30