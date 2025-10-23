3–1-seger för Feyenoord mot Panathinaikos

Feyenoord segrade – 3–1 mot Panathinaikos

Anis Hadj Moussa matchvinnare för Feyenoord

Andra raka förlusten för Panathinaikos

Feyenoord segrade hemma på De Kuip mot Panathinaikos i Europa League. 3–1 (1–1) slutade matchen på torsdagen.

VfB Stuttgart nästa för Feyenoord

Panathinaikos gjorde första målet när Karol Swiderski slog till redan i 18:e minuten.

Feyenoord kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken genom Givairo Read. Feyenoord gjorde också 2–1 i 55:e minuten när Anis Hadj Moussa fick träff.

3–1-målet kom på tilläggstid när Cyle Larin slog till och gjorde mål framspelad av Gijs Smal. Därmed hade laget vänt matchen.

Torsdag 6 november möter Feyenoord VfB Stuttgart borta 21.00 och Panathinaikos möter Malmö FF borta 18.45.

Feyenoord–Panathinaikos 3–1 (1–1)

Europa League, De Kuip

Mål: 0–1 (18) Karol Swiderski, 1–1 (45) Givairo Read, 2–1 (55) Anis Hadj Moussa, 3–1 (90) Cyle Larin (Gijs Smal).

Varningar, Feyenoord: Sem Steijn. Panathinaikos: Karol Swiderski, Manolis Siopis, Georgios Kyriakopoulos, Ahmed Touba, Davide Calabria.

Nästa match:

Feyenoord: VfB Stuttgart, borta, 6 november

Panathinaikos: Malmö FF, borta, 6 november