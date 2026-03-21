4–0 för Bayern München – åttonde matchen i rad utan förlust

Bayern München vann med 4–0 mot Union Berlin

Bayern Münchens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Bayern Münchens Serge Gnabry tvåmålsskytt

Det blev 4–0 (2–0) mellan Bayern München och gästande Union Berlin när lagen möttes på Allianz Arena på lördagen. Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Bayern München i Bundesliga.

Det här var Bayern Münchens tionde nolla den här säsongen.

Vinsten mot Union Berlin innebär att Bayern München har fyra segrar i rad på hemmaplan.

Michael Olise gjorde avgörande målet

Michael Olise gav Bayern München ledningen efter 43 minuter assisterad av Leon Goretzka. Serge Gnabry stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken.

Direkt efter pausen ökade Harry Kane Bayern Münchens ledning efter förarbete från Konrad Laimer. Till slut kom också 4–0 genom Serge Gnabry i 67:e minuten.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast vann Bayern München medan mötet före det blev oavgjort.

Nästa motstånd för Bayern München är Freiburg. Lagen möts lördag 4 april 15.30 på Europa-Park Stadion. Union Berlin tar sig an St Pauli hemma söndag 5 april 15.30.

Bayern München–Union Berlin 4–0 (2–0)

Bundesliga, Allianz Arena

Mål: 1–0 (43) Michael Olise (Leon Goretzka), 2–0 (45) Serge Gnabry, 3–0 (49) Harry Kane (Konrad Laimer), 4–0 (67) Serge Gnabry.

Varningar, Bayern München: Dayot Upamecano. Union Berlin: Danilho Doekhi, Leopold Querfeld.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayern München: 4-1-0

Union Berlin: 2-0-3

Nästa match:

Bayern München: SC Freiburg, borta, 4 april 15.30

Union Berlin: St Pauli, hemma, 5 april 15.30