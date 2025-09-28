4–0-seger för Eskilsminne – besegrade Zenith
- Seger för Eskilsminne med 4–0 mot Zenith
- Seger nummer 13 för Eskilsminne
- Eskilsminne nu tredje, Zenith på femte plats
Eskilsminne segrade mot Zenith hemma på Västergårds IP i division 1 södra dam. 4–0 slutade matchen på söndagen.
Det innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Eskilsminne.
Eskilsminne–Zenith – mål för mål
Med tre omgångar kvar är Eskilsminne på tredje plats i tabellen medan Zenith är på femte plats.
Lördag 4 oktober 13.00 spelar Eskilsminne borta mot Örby. Zenith möter Halmia hemma på Hovgårdsvallen söndag 5 oktober 13.30.
