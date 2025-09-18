4–1-seger för Club Brügge mot Monaco

Club Brügge vann med 4–1 mot Monaco

Raphael Onyedika avgjorde för Club Brügge

Ansu Fati nätade för Monaco

Club Brügge segrade hemma mot Monaco i första matchen i Champions League. 4–1 (3–0) slutade matchen på torsdagen.

Atalanta nästa för Club Brügge

Matchen var mållös till Club Brügge tog ledningen i 32:a minuten, genom Nicolo Tresoldi.

Laget gjorde 2–0 i 39:e minuten, när Raphael Onyedika fick träff.

Bara tre minuter senare var det Hans Vanaken som såg till att Club Brügge ökade ledningen på nytt, till 3–0. Det dröjde till den 75:e minuten innan Mamadou Diakhon ökade ledningen på pass av Joaquin Seys.

Reduceringen till 4–1 kom på övertid, när Ansu Fati slog till och gjorde mål för Monaco framspelad av Takumi Minamino. Fler mål än så blev det inte för Monaco.

När lagen möttes senast, 2018, slutade det med seger för Club Brügge med 4–0.

Club Brügge tar sig an Atalanta i nästa match borta tisdag 30 september 18.45. Monaco möter Manchester City hemma onsdag 1 oktober 21.00.

Club Brügge–Monaco 4–1 (3–0)

Champions League

Mål: 1–0 (32) Nicolo Tresoldi, 2–0 (39) Raphael Onyedika, 3–0 (42) Hans Vanaken, 4–0 (75) Mamadou Diakhon (Joaquin Seys), 4–1 (90) Ansu Fati (Takumi Minamino).

Varningar, Club Brügge: Simon Mignolet, Hans Vanaken. Monaco: Christian Mawissa, Mamadou Coulibaly.

Nästa match:

Club Brügge: Atalanta, borta, 30 september

Monaco: Manchester City, hemma, 1 oktober