4–1 mot Gefle – nu är Vasalund ny serieledare

Vasalund vann med 4–1 mot Gefle

Douglas Karlberg matchvinnare för Vasalund

Vasalunds tionde seger för säsongen

Vasalund och gästande Gefle möttes i Ettan norra herr på söndagen. Det slutade med seger för Vasalund vars segersiffror skrevs till 4–1 (1–1). I och med detta klättrade Vasalund upp till topp på tabellen, på samma poäng som Hammarby TFF på andra plats. Hammarby TFF har dock en match mindre spelad. Gefle ligger på 15:e plats i tabellen.

Vasalund–Gefle – mål för mål

Matchen fick ingen riktig karaktär förrän Gefle tog ledningen efter en halvtimmes spel, genom Carlos Jacinto.

Vasalund kvitterade till 1–1 i 39:e minuten, när Douglas Karlberg slog till. Först med nio minuter kvar att spela tog Vasalund ledningen genom Douglas Karlberg.

3–1-målet kom med tre minuter kvar att spela, när Aleksandar Azizovic slog till och gjorde mål.

Bara tre minuter senare var det Aleksandar Azizovic som såg till att laget ökade ledningen på nytt, till 4–1.

Lagens första möte för säsongen vann Vasalunds IF med 2–1.

I nästa omgång har Vasalund Sollentuna FK borta på Sollentunavallen, fredag 15 augusti 19.00. Gefle spelar hemma mot Enköping SK Herr lördag 16 augusti 16.00.

Vasalund–Gefle 4–1 (1–1)

Ettan norra herr, Skytteholms IP

Mål: 0–1 (30) Carlos Jacinto, 1–1 (39) Douglas Karlberg, 2–1 (81) Douglas Karlberg, 3–1 (87) Aleksandar Azizovic, 4–1 (90) Aleksandar Azizovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Vasalund: 3-2-0

Gefle: 0-3-2

Nästa match:

Vasalund: Sollentuna FK, borta, 15 augusti

Gefle: Enköpings SK FK, hemma, 16 augusti