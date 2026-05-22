AIK bekräftar – Eskil Edh tränar för fullt

Eskil Edhs tid i AIK har kantats av skador.

Nu är ytterbacken tillbaka i full träning.

Det meddelar klubben på sin hemsida.

Eskil Edh har inte spelat fotboll sedan september i fjol. Redan då var norrmanen färskt tillbaka från en skada, men ett nytt bakslag har fortsatt att hålla honom borta från planen.

Nu ser det ut att ljusna för 23-åringen. AIK meddelar via sina veckovisa skaderapporter att Edh är ”åter i full träning”. Huruvida han är aktuell för truppen mot Hammarby på söndag återstår att se.

Edh anslöt till Gnaget inför säsongen 2024. Det har hittills blivit 28 allsvensk matcher för ytterbacken.

AIK har i övrigt en lång skadelista. Spelare som Sotirios Papagiannopoulos, Zadok Yohanna, Ibrahim Cissé och Charlie Pavey och Fredrik Nissen jobbar för att bli kvitt sina skadebekymmer.