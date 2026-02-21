Abraham poängräddare i 88:e minuten för Aston Villa mot Leeds
- Oavgjort i mötet mellan Aston Villa och Leeds
- Tammy Abraham kvitterade i 88:e minuten
- Wolverhampton nästa för Aston Villa
Aston Villa såg ut att gå mot förlust i lördagens match mot Leeds i Premier League på Villa Park. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men i 88:e minuten slog Tammy Abraham till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Aston Villa.
Aston Villa–Leeds – mål för mål
Gästerna Leeds tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel genom Anton Stach.
Kvitteringen kom med två minuter kvar att spela när Tammy Abraham slog till och gjorde mål för Aston Villa. 1–1-målet blev matchens sista.
Nästa motstånd för Aston Villa är Wolverhampton. Lagen möts fredag 27 februari 21.00 på Molineux Stadium. Leeds tar sig an Manchester City hemma lördag 28 februari 18.30.
Aston Villa–Leeds 1–1 (0–1)
Premier League, Villa Park
Mål: 0–1 (31) Anton Stach, 1–1 (88) Tammy Abraham.
Varningar, Aston Villa: Emiliano Buendia. Leeds: Ilia Gruev, Jayden Bogle, Karl Darlow, Jaka Bijol.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Aston Villa: 2-2-1
Leeds: 1-3-1
Nästa match:
Aston Villa: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 27 februari 21.00
Leeds: Manchester City, hemma, 28 februari 18.30
