Adam Kolle målskytt när Heidenheim föll

Hamburg-seger med 2–1 mot Heidenheim

Rayan Philippe avgjorde för Hamburg

Fjärde raka förlusten för Heidenheim

Heidenheim förlorade mötet med Hamburg borta med 1–2 (0–1) i Bundesliga på lördagen.

Resultatet innebär att Heidenheim nu har fyra förluster i rad.

Hamburg–Heidenheim – mål för mål

Hamburg tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Luka Vuskovic. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Rayan Philippe träff och ökade ledningen för Hamburg.

Reduceringen till 2–1 kom på tilläggstid, när Adam Kolle slog till och gjorde mål för Heidenheim på pass av Omar Haktab Traore. Men mer än så orkade Heidenheim inte med.

Senaste mötet lagen emellan, på Voith-Arena, slutade oavgjort, 3–3.

Den 7 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Voith-Arena.

Nästa motstånd för Heidenheim är Augsburg. Lagen möts lördag 27 september 15.30 på Voith-Arena.

Hamburg–Heidenheim 2–1 (1–0)

Bundesliga, Volksparkstadion

Mål: 1–0 (42) Luka Vuskovic, 2–0 (59) Rayan Philippe, 2–1 (90) Adam Kolle (Omar Haktab Traore).

Varningar, Hamburg: Daniel Elfadli, Rayan Philippe, Fabio Vieira, Nicolai Remberg, Daniel Fernandes. Heidenheim: Adam Kolle.

Nästa match:

Heidenheim: Augsburg, hemma, 27 september