Adam Randell poängräddare för Bristol C – på övertid mot Middlesbrough

Middlesbrough och Bristol C kryssade

Adam Randell kvitterade på tilläggstid

Blackburn nästa motståndare för Middlesbrough

Det såg ut att bli förlust för Bristol C på lördagen när laget mötte Middlesbrough i Championship på Riverside Stadium. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Adam Randell till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Bristol C.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Bristol C.

Middlesbrough–Bristol C – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 65:e minuten innan Leo Castledine efter pass från Hayden Hackney gav Middlesbrough ledningen. Kvitteringen kom på övertid när Adam Randell slog till och gjorde mål för Bristol C efter förarbete från Tomi Horvat. 1–1-målet blev matchens sista.

Middlesbrough har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 9–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bristol C har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–8 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Bristol C med 2–0.

Lördag 21 mars möter Middlesbrough Blackburn borta 13.30 och Bristol C möter WBA hemma 16.00.

Middlesbrough–Bristol C 1–1 (0–0)

Championship, Riverside Stadium

Mål: 1–0 (65) Leo Castledine (Hayden Hackney), 1–1 (90) Adam Randell (Tomi Horvat).

Varningar, Middlesbrough: Tommy Conway. Bristol C: Cameron Pring, Scott Twine, Sinclair Armstrong, Sam Morsy, Noah Eile.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Middlesbrough: 2-2-1

Bristol C: 1-1-3

Nästa match:

Middlesbrough: Blackburn Rovers FC, borta, 21 mars 13.30

Bristol C: West Bromwich Albion FC, hemma, 21 mars 16.00