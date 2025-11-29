Adeyemi och Anselmino klev fram borta mot Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund-seger med 2–1 mot Bayer Leverkusen

Karim Adeyemi avgjorde för Borussia Dortmund

Borussia Dortmunds sjunde seger

Borussia Dortmund vann en målmässigt borta mot Bayer Leverkusen i Bundesliga på lördagen. 1–2 (0–1) slutade matchen.

Hoffenheim nästa för Borussia Dortmund

Aaron Anselmino gav Borussia Dortmund ledningen efter 41 minuter.

I 65:e minuten slog Karim Adeyemi till och gjorde 0–2.

Med sju minuter kvar att spela reducerade Bayer Leverkusen genom Christian Michel Kofane. Mer än så blev det dock inte för Bayer Leverkusen.

Det här var Bayer Leverkusens andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Borussia Dortmunds fjärde uddamålsseger.

För tabellens utseende betyder det här att Bayer Leverkusen ligger på fjärde plats medan Borussia Dortmund har tredjeplatsen.

Den 11 april möts lagen återigen, då på Signal Iduna Park.

I nästa omgång har Bayer Leverkusen Augsburg borta på WWK ARENA, lördag 6 december 15.30. Borussia Dortmund spelar hemma mot Hoffenheim söndag 7 december 17.30.

Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund 1–2 (0–1)

Bundesliga, BayArena

Mål: 0–1 (41) Aaron Anselmino, 0–2 (65) Karim Adeyemi, 1–2 (83) Christian Michel Kofane.

Varningar, Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba, Aleix Garcia, Malik Tillman. Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Yan Couto, Fabio Silva.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayer Leverkusen: 3-0-2

Borussia Dortmund: 3-2-0

Nästa match:

Bayer Leverkusen: Augsburg, borta, 6 december

Borussia Dortmund: TSG Hoffenheim, hemma, 7 december