AEK Aten vinnare mot Anderlecht i Conference League Play off herr

  • AEK Aten vann med 3–1 totalt

  • Aboubakary Koita avgjorde för AEK Aten

  • AEK Aten utan insläppt mål

AEK Aten vann mot Anderlecht i Conference League Play off herr. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 2–0 till AEK Aten, vilket betyder att AEK Aten står som segrare med totala resultatet 3–1.

AEK Aten–Anderlecht – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till AEK Aten tog ledningen i 36:e minuten, genom Aboubakary Koita. Direkt efter pausen ökade Dereck Kutesa AEK Atens ledning. 2–0-målet blev matchens sista.

AEK Aten–Anderlecht 2–0 (1–0), 3–1 totalt

Conference League Play off herr, OPAP Arena

Mål: 1–0 (36) Aboubakary Koita, 2–0 (48) Dereck Kutesa.

