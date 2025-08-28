AEK Aten vinnare mot Anderlecht i Conference League Play off herr
AEK Aten vann mot Anderlecht i Conference League Play off herr. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 2–0 till AEK Aten, vilket betyder att AEK Aten står som segrare med totala resultatet 3–1.
AEK Aten–Anderlecht – mål för mål
Matchen förblev jämn målmässigt till AEK Aten tog ledningen i 36:e minuten, genom Aboubakary Koita. Direkt efter pausen ökade Dereck Kutesa AEK Atens ledning. 2–0-målet blev matchens sista.
AEK Aten–Anderlecht 2–0 (1–0), 3–1 totalt
Conference League Play off herr, OPAP Arena
Mål: 1–0 (36) Aboubakary Koita, 2–0 (48) Dereck Kutesa.
