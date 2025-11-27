Afimico Pululu målskytt när Jagiellonia sänkte KuPS
- Jagiellonia-seger med 1–0 mot KuPS
- Afimico Pululu matchvinnare för Jagiellonia
- Jagiellonia nu åttonde, KuPS på 21:a plats
Målet i andra halvleken blev matchens enda när Jagiellonia vann med 1–0 (0–0) hemma mot KuPS i Conference League herr.
Det här var Jagiellonias andra uddamålsseger den här säsongen.
För Jagiellonia gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan KuPS är på 21:a plats.
Nästa motstånd för Jagiellonia är Rayo Vallecano. Lagen möts torsdag 11 december 18.45 på Bialystok City Stadium.
Jagiellonia–KuPS 1–0 (0–0)
Conference League herr, Bialystok City Stadium
Mål: 1–0 (51) Afimico Pululu.
Varningar, Jagiellonia: Bernardo Vital. KuPS: Samuli Miettinen.
Nästa match:
Jagiellonia: Rayo Vallecano, hemma, 11 december
