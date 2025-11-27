Afimico Pululu målskytt när Jagiellonia sänkte KuPS

Jagiellonia-seger med 1–0 mot KuPS

Afimico Pululu matchvinnare för Jagiellonia

Jagiellonia nu åttonde, KuPS på 21:a plats

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Jagiellonia vann med 1–0 (0–0) hemma mot KuPS i Conference League herr.

Jagiellonia–KuPS – mål för mål

Det här var Jagiellonias andra uddamålsseger den här säsongen.

För Jagiellonia gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan KuPS är på 21:a plats.

Nästa motstånd för Jagiellonia är Rayo Vallecano. Lagen möts torsdag 11 december 18.45 på Bialystok City Stadium.

Jagiellonia–KuPS 1–0 (0–0)

Conference League herr, Bialystok City Stadium

Mål: 1–0 (51) Afimico Pululu.

Varningar, Jagiellonia: Bernardo Vital. KuPS: Samuli Miettinen.

Nästa match:

Jagiellonia: Rayo Vallecano, hemma, 11 december