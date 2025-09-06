Agnes Eklöf matchhjälte när Helsingborg sänkte Zenith

Helsingborg vann med 1–0 mot Zenith

Sjunde segern för Helsingborg

Helsingborg nu sjunde, Zenith på femte plats

Målet i andra halvleken av Agnes Eklöf blev matchavgörande. Helsingborg vann med 1–0 (0–0) hemma mot Zenith i division 1 södra dam.

Zeniths tränare Maria Andrén tyckte så här om matchen:

– En match som inte riktigt blir som vi har tänkt oss. Redan efter dryga 5min så tvingas Isabell Jadonic utgå med hjärnskakning och vi sliter med att få spelat att stämma. Vi går in och gör en andra halvlek där vi justerat lite i försvarsspelet och vi får lite bättre struktur. Efter att ha slitit järnet i 95min så gör HIF mål med i princip matchens sista touch, en slumpartad situation med en hög boll in i vårt straffområde. HIF är bra i spelet ute på plan men skapar egentligen inte en ända vass målchans på hela matchen. Vi är helt klart värda 1p efter ett grymt jobb på ett soligt Olympia.

Vellinge nästa för Helsingborg

Helsingborg har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 3–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Zenith har tre vinster och två förluster och 15–7 i målskillnad. Det här var Helsingborgs sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Zeniths femte uddamålsförlust.

För Helsingborg gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen, medan Zenith är på femte plats.

I nästa omgång har Helsingborg Vellinge borta på Vellinge IP, lördag 13 september 13.00. Zenith spelar hemma mot Örby söndag 14 september 14.00.