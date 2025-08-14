Prenumerera

AIK förlorade i Conference League Tredje kvalomgången herr mot Györi

  • Seger för Györi med 3–2 totalt

  • Zeljko Gavric matchvinnare för Györi

  • Györis starka defensiv briljerade

AIK lyckades inte vinna på bortaplan i andra matchen mot Györi i Conference League Tredje kvalomgången herr. Matchen slutade 2–0 till Györi, vilket gör att Györi står som segrare med totala resultatet 3–2.

Györi–AIK – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Györi tog ledningen i 34:e minuten, genom Zeljko Gavric. Györi ökade ledningen till 2–0 i 60:e minuten.

Györi–AIK 2–0 (1–0), 3–2 totalt

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 1–0 (34) Zeljko Gavric, 2–0 (60) Självmål.

