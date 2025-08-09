AIK segrade mot Kristianstad

AIK segrade – 2–0 mot Kristianstad

AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ida Björnberg avgjorde för AIK

AIK tog greppet om hemmamatchen mot Kristianstad på lördagen redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Damallsvenskan slutade 2–0.

Segern var AIK:s fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Kristianstad hade en fin rad med åtta raka matcher utan förlust inför lördagens match.

Malmö FF nästa för AIK

AIK tog en tidig ledning. Ida Björnberg slog till, redan i 20:e minuten. 2–0-målet kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela, när Moa Sjöström slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Resultatet innebär att AIK ligger kvar på sjätte plats och Kristianstad på femte plats i tabellen.

AIK tar sig an Malmö FF i nästa match borta söndag 17 augusti 16.00. Kristianstad möter Rosengård hemma lördag 16 augusti 15.00.

AIK–Kristianstad 2–0 (1–0)

Damallsvenskan, Skytteholms IP

Mål: 1–0 (20) Ida Björnberg, 2–0 (89) Moa Sjöström.

Varningar, AIK: Haruna Tabata. Kristianstad: Tilda Persson, Viktoria Persson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AIK: 4-0-1

Kristianstad: 3-1-1

Nästa match:

AIK: Malmö FF, borta, 17 augusti

Kristianstad: FC Rosengård, hemma, 16 augusti