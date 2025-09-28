Akor Adams matchhjälte för Sevilla mot Rayo Vallecano

Sevilla segrade – 1–0 mot Rayo Vallecano

Akor Adams matchvinnare för Sevilla

Andra förlusten i följd för Rayo Vallecano

Sevilla vann med 1–0 (0–0) borta mot Rayo Vallecano i La Liga. Akor Adams gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Rayo Vallecano–Sevilla – mål för mål

Rayo Vallecano har två oavgjorda och tre förluster och 4–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sevilla har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 8–5 i målskillnad. Det här var Rayo Vallecanos tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sevillas andra uddamålsseger.

Lagen möts igen 8 mars.

Söndag 5 oktober spelar Rayo Vallecano borta mot Real Sociedad 18.30 och Sevilla mot Barcelona hemma 16.15 på Ramón Sánchez Pizjuán.

Rayo Vallecano–Sevilla 0–1 (0–0)

La Liga

Mål: 0–1 (87) Akor Adams.

Varningar, Rayo Vallecano: Oscar Trejo, Florian Lejeune, Sergio Camello. Sevilla: Peque, Jose Carmona.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rayo Vallecano: 0-2-3

Sevilla: 3-1-1

Nästa match:

Rayo Vallecano: Real Sociedad, borta, 5 oktober

Sevilla: FC Barcelona, hemma, 5 oktober