Akor Adams matchhjälte för Sevilla mot Rayo Vallecano
- Sevilla segrade – 1–0 mot Rayo Vallecano
- Akor Adams matchvinnare för Sevilla
- Andra förlusten i följd för Rayo Vallecano
Sevilla vann med 1–0 (0–0) borta mot Rayo Vallecano i La Liga. Akor Adams gjorde matchens enda mål i andra halvleken.
Rayo Vallecano–Sevilla – mål för mål
Rayo Vallecano har två oavgjorda och tre förluster och 4–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sevilla har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 8–5 i målskillnad. Det här var Rayo Vallecanos tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sevillas andra uddamålsseger.
Lagen möts igen 8 mars.
Söndag 5 oktober spelar Rayo Vallecano borta mot Real Sociedad 18.30 och Sevilla mot Barcelona hemma 16.15 på Ramón Sánchez Pizjuán.
Rayo Vallecano–Sevilla 0–1 (0–0)
La Liga
Mål: 0–1 (87) Akor Adams.
Varningar, Rayo Vallecano: Oscar Trejo, Florian Lejeune, Sergio Camello. Sevilla: Peque, Jose Carmona.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Rayo Vallecano: 0-2-3
Sevilla: 3-1-1
Nästa match:
Rayo Vallecano: Real Sociedad, borta, 5 oktober
Sevilla: FC Barcelona, hemma, 5 oktober
