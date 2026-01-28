Alexander Sörloths mål räckte inte – när Atletico Madrid föll

Bodö/Glimt vann med 2–1 mot Atletico Madrid

Kasper Waarts Hoegh avgjorde för Bodö/Glimt

Andra raka segern för Bodö/Glimt

Atletico Madrid fick se sig besegrat i mötet med Bodö/Glimt på hemmaplan i Champions League, med 1–2 (1–1).

Atletico Madrid–Bodö/Glimt – mål för mål

Alexander Sörloth öppnade målskyttet redan i 15:e minuten och gav Atletico Madrid ledningen. Bodö/Glimt kvitterade till 1–1 i 34:e minuten när Fredrik Sjövold hittade rätt assisterad av Fredrik Andre Bjoerkan.

Kasper Waarts Hoegh slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och avgjorde matchen. Därmed hade Bodö/Glimt vänt matchen.

Det här betyder att Atletico Madrid slutar på 14:e plats och Bodö/Glimt på 23:e plats. Båda lagen är därmed klara för kvalspel uppåt. Bodö/Glimt var på 32:a plats i tabellen för nio dagar sedan, men har fått ett lyft.

Atletico Madrid–Bodö/Glimt 1–2 (1–1)

Champions League, Riyadh Air Metropolitano

Mål: 1–0 (15) Alexander Sörloth, 1–1 (34) Fredrik Sjövold (Fredrik Andre Bjoerkan), 1–2 (59) Kasper Waarts Hoegh.

Varningar, Atletico Madrid: Marcos Llorente, Thiago Almada. Bodö/Glimt: Nikita Haikin, Isak Dybvik Maatta.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atletico Madrid: 3-1-1

Bodö/Glimt: 2-1-2