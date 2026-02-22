Alexis Mac Allister avgjorde när Liverpool sänkte Nottingham Forest

Liverpool vann med 1–0 mot Nottingham Forest

Alexis Mac Allister matchvinnare för Liverpool

Andra raka segern för Liverpool

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Liverpool vann med 1–0 (0–0) borta mot Nottingham Forest i Premier League.

Det här var nionde gången den här säsongen som Liverpools målvakter höll nollan.

West Ham nästa för Liverpool

Nottingham Forest har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Liverpool har tre vinster och två förluster och 9–6 i målskillnad.

Nottingham Forest tar sig an Brighton i nästa match borta söndag 1 mars 15.00. Liverpool möter West Ham hemma lördag 28 februari 16.00.

Nottingham Forest–Liverpool 0–1 (0–0)

Premier League

Mål: 0–1 (90) Alexis Mac Allister.

Varningar, Nottingham Forest: Morgan Gibbs-White, Ola Aina.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nottingham Forest: 1-2-2

Liverpool: 3-0-2

Nästa match:

Nottingham Forest: Brighton & Hove Albion FC, borta, 1 mars 15.00

Liverpool: West Ham Utd, hemma, 28 februari 16.00