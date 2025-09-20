Alfie Devine matchhjälte när Preston North End sänkte Derby County

Seger för Preston North End med 1–0 mot Derby County

Alfie Devine matchvinnare för Preston North End

Preston North End höll nollan

Målet i första halvleken blev matchavgörande. Preston North End vann med 1–0 (1–0) borta mot Derby County i Championship.

Bristol C nästa för Preston North End

Derby County har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Preston North End har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–4 i målskillnad. Det här var Preston North Ends tredje uddamålsseger.

Lagen spelar mot varandra igen den 17 januari.

Lördag 27 september spelar Derby County borta mot Wrexham 13.30 och Preston North End mot Bristol C hemma 16.00.

Championship, Pride Park Stadium

Mål: 0–1 (29) Alfie Devine.

Varningar, Derby County: Ebou Adams, Dion Sanderson. Preston North End: Daniel Iversen, Michael Smith.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 1-2-2

Preston North End: 3-1-1

