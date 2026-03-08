Alfonso Espinos mål gav 1–1 för Rayo Vallecano mot Sevilla

Oavgjort mellan Sevilla och Rayo Vallecano

Alfonso Espino kvitterade i 50:e minuten

Sevilla nu 13:e, Rayo Vallecano på 14:e plats

Sevillas Akor Adams gjorde mål i första halvlek hemma mot Rayo Vallecano i La Liga. I andra halvlek kvitterade Rayo Vallecano genom Alfonso Espino i 50:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Sevilla–Rayo Vallecano – mål för mål

Sevilla fick en bra start på matchen när Akor Adams slog till efter pass från Cesar Azpilicueta redan i 13:e minuten.

Direkt efter pausen slog Alfonso Espino till och kvitterade för Rayo Vallecano. Det blev också matchens sista mål.

Resultatet innebär att Sevilla ligger kvar på 13:e plats och Rayo Vallecano på 14:e plats i tabellen. Rayo Vallecano var på 18:e plats i tabellen för 22 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen senast möttes vann Sevilla med 1–0.

Nästa motstånd för Sevilla är Barcelona. Lagen möts söndag 15 mars 16.15 på Spotify Camp Nou. Rayo Vallecano tar sig an Levante hemma måndag 16 mars 21.00.

Sevilla–Rayo Vallecano 1–1 (1–0)

La Liga, Estadio R. Sanchez Pizjuan

Mål: 1–0 (13) Akor Adams (Cesar Azpilicueta), 1–1 (50) Alfonso Espino.

Varningar, Sevilla: Nemanja Gudelj. Rayo Vallecano: Florian Lejeune, Andrei Ratiu, Fran Perez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sevilla: 1-4-0

Rayo Vallecano: 2-3-0

Nästa match:

Sevilla: FC Barcelona, borta, 15 mars 16.15

Rayo Vallecano: UD Levante, hemma, 16 mars 21.00