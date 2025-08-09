Alfonso Trezza i målform – Arouca vann mot AVS
- Seger för Arouca med 3–1 mot AVS
- Alfonso Trezza med två mål för Arouca
- Nais Djouahra matchvinnare för Arouca
Hemmalaget Arouca vann mot AVS i Primeira Liga herr. 3–1 (1–0) slutade lördagens match.
Aroucas Alfonso Trezza tvåmålsskytt
Arouca tog en tidig ledning. Alfonso Trezza gjorde målet framspelad av Hyun-Ju Lee, redan i åttonde minuten. I 54:e minuten nätade Nais Djouahra, framspelad av Amadou Dante och gjorde 2–0.
Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Alfonso Trezza träff återigen på pass av Hyun-Ju Lee och ökade ledningen för Arouca.
Reduceringen till 3–1 kom på stopptid, när Nene slog till och gjorde mål för AVS. Mer än så blev det dock inte för AVS.
För Arouca gör resultatet att laget nu ligger på första plats i tabellen, medan AVS är sist, på 18:e plats.
Lagen möts på nytt den 18 januari.
Söndag 17 augusti 21.30 spelar Arouca borta mot Sporting Lissabon. AVS möter Casa Pia hemma fredag 15 augusti 16.30.
Arouca–AVS 3–1 (1–0)
Primeira Liga herr
Mål: 1–0 (8) Alfonso Trezza (Hyun-Ju Lee), 2–0 (54) Nais Djouahra (Amadou Dante), 3–0 (62) Alfonso Trezza (Hyun-Ju Lee), 3–1 (90) Nene.
Varningar, Arouca: Alex Pinto, Arnau Sola.
Nästa match:
Arouca: Sporting Lissabon, borta, 17 augusti
AVS: Casa Pia, hemma, 15 augusti
Den här artikeln handlar om: