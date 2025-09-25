Ali och Amatkarijo matchvinnare hemma mot Utsikten

Seger för Östersunds FK med 2–1 mot Utsikten

Chovanie Amatkarijo avgjorde för Östersunds FK

Andra raka segern för Östersunds FK

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Östersunds FK som vann matchen hemma mot Utsikten i Superettan på torsdagen. 2–1 (1–1) slutade matchen.

Falkenberg nästa för Östersunds FK

Gästerna Utsikten tog en tidig ledning. Mass Modou Sise gjorde målet på pass av Sebastian Lagerlund, redan i 17:e minuten.

Östersunds FK kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken, genom Jabir Ali framspelad av Chovanie Amatkarijo. Direkt efter pausen ökade Chovanie Amatkarijo Östersunds FK:s ledning. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Östersunds FK:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Utsiktens sjätte uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Östersunds FK ligger kvar på tolfte plats och Utsikten på 13:e plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Utsikten med 1–0.

Söndag 28 september 15.00 spelar Östersunds FK borta mot Falkenberg. Utsikten möter Brage hemma på Bravida Arena måndag 29 september 19.00.

Östersunds FK–Utsikten 2–1 (1–1)

Superettan, Jämtkraft Arena

Mål: 0–1 (17) Mass Modou Sise (Sebastian Lagerlund), 1–1 (45) Jabir Ali (Chovanie Amatkarijo), 2–1 (48) Chovanie Amatkarijo.

Varningar, Östersunds FK: Sunday Anyanwu, Chovanie Amatkarijo. Utsikten: Robin Book, Noah Johansson, Alvin Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Östersunds FK: 2-2-1

Utsikten: 1-0-4

Nästa match:

Östersunds FK: Falkenbergs FF, borta, 28 september

Utsikten: IK Brage, hemma, 29 september