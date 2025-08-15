Alice Jansson och Natalija Obradovic målgörare när Husqvarna vann

Seger för Husqvarna med 2–0 mot Skultorp

Husqvarnas tionde seger på de senaste tio matcherna

Tolfte raka segern för Husqvarna

2–0 (1–0) vann Husqvarna med på hemmaplan mot Skultorp i division 1 mellersta dam. Bakom segern låg ett mål var av Alice Jansson och Natalija Obradovic.

– Bra stabil insats. Vi skapar väldigt många målchanser och släpper inte till några. Kul att se Natalija kommer tillbaka efter skada och får chansen och tar den genom att stänga matchen, tyckte Husqvarnas ledare Tommy Hermansson, efter matchen.

Det här innebär att Husqvarna nu har tolv segrar i följd i division 1 mellersta dam.

Husqvarna–Skultorp – mål för mål

Husqvarna imponerar med fem segrar och 12–1 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Skultorp har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–9 i målskillnad.

Det här betyder att Husqvarna är i fortsatt serieledning, med 47 poäng efter 17 matcher, och Skultorp på nionde plats med 20 poäng.

Lördag 23 augusti möter Husqvarna Smedby borta 13.00 och Skultorp möter Älvsjö AIK borta 14.00.