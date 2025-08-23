Alicia Hellström blev matchhjälte för Örgryte borta mot Halmstad BK

Örgryte segrade – 1–0 mot Halmstad BK

Örgrytes femte seger för säsongen

Halmstad BK nu tolfte, Örgryte på nionde plats

Örgryte vann på bortaplan mot Halmstad BK med 1–0 (0–0) på lördagen i division 1 södra dam.

– Tung förlust såklart! Men en jämn match där första målet skulle bli väldigt viktigt kände man tidigt. Både lagen hade chanser men tyvärr drog ÖIS längsta strået. Vi hade behövt ha lite bättre kvalité med boll för att kunna få ner dem lite längre perioder och skapa mer. Men fortsatt en okej prestation som skulle kunna gett utdelning en annan helg. Men även en påminnelse till oss att vi måste vara 100% där i både Off och def för att vinna matcher i division ett, 85–90% håller inte, kommenterade Halmstad BK:s huvudtränare André Johansson efter matchen.

Örgrytes huvudtränare Moa Pettersson om matchen:

– En intensiv start där vi arbetar och tar oss mer och mer in i matchen och tar över. Vi har bra kontroll och skapar flera chanser. Efter 0–1 faller vi ner och försvarar vår ledning, Halmstad trycker på men vi skyddar vårt mål och vinner rättvist.

Helsingborg nästa för Örgryte

Halmstad BK har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Örgryte har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–8 i målskillnad. Det här var Halmstad BK:s sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Örgrytes tredje uddamålsseger.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Halmstad BK på tolfte plats och Örgryte på nionde plats.

Halmstad BK tar sig an Ifö Bromölla i nästa match borta lördag 30 augusti 17.00. Örgryte möter Helsingborg hemma söndag 31 augusti 13.00.