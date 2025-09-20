Alva Sågström låg bakom segern för Sandvikens IF mot Täby FK
- Sandvikens IF vann med 6–0 mot Täby FK
- Sandvikens IF:s åttonde seger på de senaste nio matcherna
- Sandvikens IF:s Alva Sågström tremålsskytt
Ett hattrick stod Sandvikens IF:s Alva Sågström för i matchen mot Täby FK i division 1 norra dam. Sandvikens IF vann på hemmaplan med 6–0 (4–0). Övriga mål för hemmalaget gjordes av Maja Alvin, Lova Andersson och Astrid Löfgren.
Det var nionde matchen i rad utan förlust för Sandvikens IF.
Alva Sågström tremålsskytt för Sandvikens IF
Med fyra omgångar kvar är Sandvikens IF i serieledning medan Täby FK är på sjunde plats.
I nästa match, lördag 27 september, har Sandvikens IF Karlberg borta på Stadshagens IP 14.00, medan Täby FK spelar borta mot Brage 13.00.
