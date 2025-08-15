Tyresö FF och Älvsjö AIK kryssade

Tyresö FF nu elfte, Älvsjö AIK på femte plats

Hertzöga blir nästa motstånd för Tyresö FF

I halvtid ledde Tyresö FF matchen på hemmaplan i division 1 mellersta dam mot Älvsjö AIK med 1–0. Men i andra halvlek jobbade sig Älvsjö AIK in i matchen, och kvitterade till slut. Matchen slutade 1–1.

Det var Tyresö FF:s fjärde match i rad utan seger.

Tyresö FF–Älvsjö AIK – mål för mål

Målgörare för Tyresö FF var Elise Goldman, medan målet för Älvsjö AIK gjordes av Lawlaw Nazeri.

Tyresö FF har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Älvsjö AIK har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad. Det här var Tyresö FF:s tredje oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Tyresö FF på elfte plats och Älvsjö AIK på femte plats.

I nästa omgång har Tyresö FF Hertzöga borta på Ilanda IP, söndag 24 augusti 13.00. Älvsjö AIK spelar hemma mot Skultorp lördag 23 augusti 14.00.