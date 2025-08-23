Älvsjö AIK tog klar seger mot Skultorp

Älvsjö AIK vann med 3–1 mot Skultorp

Fjärde raka förlusten för Skultorp

Seger nummer 9 för Älvsjö AIK

Älvsjö AIK startade bra i matchen mot Skultorp på hemmaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–1 i matchen i division 1 mellersta dam.

– Vi gör inte vår bästa match men vi skapar till slut tillräckligt för att kunna vinna dagens match, tyckte Älvsjö AIK:s tränare Didrik Sollenius, efter matchen.

Skultorps tränare Thomas Sjökvist om matchen:

– En jämn första halvlek där vi tyvärr hamnar i underläge efter en hörna. Tycker att vi skall ha en straff när Matilda Andersson blir nergjord. I andra startar vi på ett bra sätt och får en straff som Silvia Lawanhomi gör 1–1 på. Älvsjö skapar några chanser som inte resulterar men i misstänkt offside läge lyckas Älvsjö rinna igenom och ta ledningen. Sedan kommer 3–1 på slutet återigen efter en tilltrasslad situation på hörna där vi inte får bort bollen. // Thomas.

I och med detta har Skultorp fyra förluster i rad.

Hertzöga nästa för Älvsjö AIK

Josefin Löbel, Isabella Praneetphonkrang och Jennifer Sjösten gjorde mål för Älvsjö AIK, och Silvia Lawanhomi för Skultorp.

Det här betyder att Älvsjö AIK ligger kvar på femte plats i tabellen, och Skultorp på nionde plats.

Nästa motstånd för Älvsjö AIK är Hertzöga. Lagen möts söndag 31 augusti 13.00 på Älvsjö IP. Skultorp tar sig an Västerås SK hemma lördag 30 augusti 13.00.